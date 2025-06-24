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Dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri açıklandı

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Dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri açıklandı

Son yıllarda yaşanan savaşlar, ülkelerin güvenliğini sağlama konusunda savunma sanayi şirketlerinin kritik rolünü yeniden ortaya koydu. Companiesmarketcap.com’un analizine göre, dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri belli oldu

Dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri açıklandı - Resim: 1

Yaşanan savaşlarla birlikte ülkelerin kendilerini en iyi şekilde koruyabilmesi için savunma sanayi şirketlerinin önemi bir kez daha göz önüne geldi. 

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Dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri açıklandı - Resim: 2

Companiesmarketcap.com'un yaptığı analize göre dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri şöyle sıralandı:

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Dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri açıklandı - Resim: 3

ASELSAN 

Türkiye 

14 Milyar Dolar

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Dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri açıklandı - Resim: 4

Saab 

İsveç 

27 Milyar Dolar

418