Dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri açıklandı
|
Son yıllarda yaşanan savaşlar, ülkelerin güvenliğini sağlama konusunda savunma sanayi şirketlerinin kritik rolünü yeniden ortaya koydu. Companiesmarketcap.com’un analizine göre, dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri belli oldu
Yaşanan savaşlarla birlikte ülkelerin kendilerini en iyi şekilde koruyabilmesi için savunma sanayi şirketlerinin önemi bir kez daha göz önüne geldi.
118
Companiesmarketcap.com'un yaptığı analize göre dünyanın en değerli savunma sanayi şirketleri şöyle sıralandı:
218
ASELSAN
Türkiye
14 Milyar Dolar
318
Saab
İsveç
27 Milyar Dolar
418