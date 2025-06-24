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MSB'den bedelli askerlik ücreti açıklaması: 1 Temmuz'da...

MSB'den bedelli askerlik ücreti açıklaması: 1 Temmuz'da...

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz 2025'te memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurarak, mevcut ücret üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025’e kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedelin 1 Temmuz'da memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini, mevcut bedel üzerinden müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran'a kadar ödeme işlemlerini tamamlaması gerektiğini bildirdi.

"GEÇERLİ OLAN BEDEL 1 TEMMUZ 2025 TARİHİNDE GÜNCELLENECEKTİR"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan konuya ilişkin paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2025 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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