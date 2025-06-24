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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,36 değer kazanarak 9.448,90 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 307,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,28, holding endeksi yüzde 3,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,89 ile ulaştırma, tek kaybettiren yüzde 2,28 ile kimya petrol plastik oldu.

İran ve İsrail arasındaki ateşkesten kaynaklı iyimserlikle küresel piyasalarda artan risk iştahının olumlu etkileri yurt içi piyasalarda da görülüyor. Endeks, genele yayılan alımların etkisiyle yükseldi.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, tarifelerin yol açtığı fiyat seviyesindeki tek seferlik artışın kalıcı enflasyon sorunu haline gelmesini önlemeye odaklandıklarını belirterek, faiz indirimleri konusunda beklemek için iyi konumda olduklarını yineledi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, ABD'de yeni konut satışları ve Japonya'da makine siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Bölgeden gelecek haber akışının endeksinin yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puanın direnç, 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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