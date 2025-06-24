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HABER /  DÜNYA

Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret kapsamında Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşmenin saati netleşti.

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İran-İsrail gerilime ABD'nin de dahail olmasıyla Orta Doğu'da ipler iyice gerildi. Dün yaşanan gelişmede, İran Katar'daki ABD üssünü vurdu. 

İran'ın Katar'daki ABD üssünü hedef alması sonrası ABD basının yer verdiği bilgilere göre, İran'ın ABD üssüne 6 füze attığı açıklandı.

İRAN-İSRAİL ARASINDA ATEŞKES

İsrail ve İran arasında patlak veren çatışmanın 12'nci gününde ateşkes kararı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran ve İsrail arasında “tam ve eksiksiz bir ateşkes” sağlandığını duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE DONALD TRUMP GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Dünya, çatışmaların 12'nci gününde ateşkes kararı alan İsrail ve İran'a odaklanmışken, bu kez gözler, 24 ve 25 Haziran'da Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile de kritik bir görüşme gerçekleştirmesine çevrildi. 

GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU

İki isim arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. 

Edinilen bilgilerde, Erdoğan-Trump görüşmesinin bugün 23.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

GÖRÜŞMENİN GÜNDEMİ S-400 VE F35 PROGRAMI

Bloomberg News’un aktardığına göre, iki liderin gündeminde, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle yaşanan kriz yer alıyor.

Washington, bu sistemin NATO savunma ağına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Ankara’yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Bu nedenle Türkiye’nin F-35’leri teslim alamaması, iki ülke arasında derin bir güven bunalımına yol açmıştı.

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