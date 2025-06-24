Üniversiteli Zeynep 6 gündür kayıp! Telefonundan gelen mesaj dikkat çekti

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan Ayşe Akagündüz, üniversite öğrencisi 19 yaşındaki kızı Zeynep’ten 6 gündür haber alamadığını belirterek gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi. Kızının kendi isteği dışında tutulduğunu düşündüklerini ifade eden Akagündüz, "Ne sesini duyuyoruz ne de görebiliyoruz. Artık dayanamıyoruz, kızımı sağ salim geri istiyorum" dedi.

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Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Ayşe Akagündüz, üniversite öğrencisi kızı Zeynep'ten 6 gündür haber alamadığını belirterek gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi.

Antalya'nın Aksu İlçesi Murtuna Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Zeynep Akagündüz, geçtiğimiz perşembe sabahı saat 06.30 sıralarında Aksu'nun Murtuna Mahallesi'nden belediye otobüsüne binerek Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Danışmanlık Bölümü'ndeki okuluna gitmek üzere evden ayrıldı.

Ayşe Akagündüz, kızından aynı gün saat 16.00 civarında "Ben sevdiğimdeyim, beni merak etmeyin" mesajıyla şok olduğunu söyledi.

Mesajın ardından defalarca kızını aradığını ancak cevap alamadığını belirten anne, "Telefona cevap vermeyince mesaj gönderdim. "Kızım gel sen ne yapıyorsun, geri dön" dedim. Hemen karakola kayıp başvurusunu yaptık. Emniyet ekipleri araştırma başlattı, Zeynep'in telefonu da incelenmeye alındı" dedi.