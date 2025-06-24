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Talisca'nın forma giymek istediği takım belli oldu

Talisca'nın forma giymek istediği takım belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'nın sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra Corinthians ya da Bahia'da forma giymek istediği iddia edildi.

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Fenerbahçe'nin sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca'nın gelecekte oynamak istediği takım açıklandı.

CORİNTHİANS YA DA BAHİA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Brezilyalı Gazeteci Fabricio Lopes, Talisca'nın gelecekte Fenerbahçe'den ayrılması durumunda Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians ya da Bahia'da forma giymek istediği ve muhtemel adresinin bu iki takımdan biri olacağını dile getirdi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 23 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Talisca'nın Fenerbahçe ile 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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