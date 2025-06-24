Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caıne ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.Abone ol
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadeleri yer aldı.