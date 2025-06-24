BIST 9.449
DOLAR 39,61
EURO 46,10
ALTIN 4.205,84
HABER /  GÜNCEL

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caıne ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Abone ol

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur." ifadeleri yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Talisca'nın forma giymek istediği takım belli oldu
Talisca'nın forma giymek istediği takım belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Erdoğan-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Binalarda enerji performansı yönetmeliği güncellendi! 5 ilde merkezi ısıtma şart değil
Binalarda enerji performansı yönetmeliği güncellendi! 5 ilde merkezi ısıtma şart değil
Gıda endüstrisi, F İstanbul 2025 ile büyük buluşmaya hazırlanıyor
Gıda endüstrisi, F İstanbul 2025 ile büyük buluşmaya hazırlanıyor
Motorin ve benzinin litre fiyatına 'oh' dedirtecek indirim! Hele motorin indirimi muhteşem
Motorin ve benzinin litre fiyatına 'oh' dedirtecek indirim! Hele motorin indirimi muhteşem
Pezeşkiyan: "İsrail ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir"
Pezeşkiyan: "İsrail ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir"
Üniversiteli Zeynep 6 gündür kayıp! Telefonundan gelen mesaj dikkat çekti
Üniversiteli Zeynep 6 gündür kayıp! Telefonundan gelen mesaj dikkat çekti
Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
Fernando Muslera, Arjantin ekibi Estudiantes ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
600 bin işçi zam pazarlığında yeni tarih belli oldu
600 bin işçi zam pazarlığında yeni tarih belli oldu
İran bir üst düzey ismini daha kaybetti!
İran bir üst düzey ismini daha kaybetti!
İsrail sonunda Donald Trump'ı da delirtti! Ateşkes bozulunca küfür etti
İsrail sonunda Donald Trump'ı da delirtti! Ateşkes bozulunca küfür etti
Çanakkale'de yangın paniği! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı, bu yolu kullananlar dikkat
Çanakkale'de yangın paniği! Tarım arazisinde başladı ormana sıçradı, bu yolu kullananlar dikkat