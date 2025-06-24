Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan içerik üreticisi Arif Kocabıyık tahliye edildi.

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İlave TV YouTube kanalında içerik üreten Arif Kocabıyık, 7 Mayıs’ta “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

3. KEZ TAHLİYE EDİLDİ

14 Mayıs’ta tahliye edilen Kocabıyık hakkında savcılık itirazda bulunmuş, bu itiraz üzerine 15 Mayıs’ta tekrar tutuklanmıştı.

26 Mayıs’ta ikinci kez tahliye edilen Kocabıyık, 28 Mayıs’ta yeniden cezaevine gönderilmişti. Sokak röportajlarıyla tanınan Kocabıyık, bugün bir kez daha tahliye edildi.