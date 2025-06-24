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Ateşkes sonrası Tahran'da zafer kutlamaları başladı

Ateşkes sonrası Tahran'da zafer kutlamaları başladı

Tahran'da gerçekleştirilmesi beklenen yeni zafer kutlaması büyük bir coşkuyla başladı. Halk ellerinde bayraklarla sokaklara döküldü.

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İran ile İsrail arasındaki savaşa ABD'nin de dahil olmasıyla dünyadan tepkiler gelirken, geçtiğimiz günlerde yaşanan yeni gelişmede İran Katar'daki ABD üssünü vurdu.

ABD basının yer verdiği bilgilere göre, İran'ın ABD üssüne 6 füze attığı açıklanırken, Katar'daki ABD üssüne saldırı sonrası Tahhran'da kutlamalar başladı. 

KATAR'DAKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI SONRASI TAHRAN'DA KUTLAMA

İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda kişi, Katar'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıyı kutlamak amacıyla araçlarıyla sokaklarda konvoylar oluşturdu.

Vatandaşların korna çaldığı, bayrak salladığı ve zafer işaretleri yaptığı görülürken, özellikle gençlerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda, bazı araçlardan dev hoparlörlerle marşlar ve sloganlar yükseldi.

TAHRAN'DA YENİ ZAFER KUTLAMASI  

Yaşanan son gelişmeler sonrası sabah saatlerinde, Tahran'da yeni bir zafer kutlaması gerçekleştirileceği duyuruldu.

İran televizyonu tarafından yapılan açıklamada, kutlamanın 18.00'da yapılacağı duyurulmuştu. Kutlama geçtiğimiz dakikalarda büyük bir çoşkuyla başladı.

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