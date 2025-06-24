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İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail, İran'ın misilleme saldırılarında bir askerinin öldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, İran'ın misilleme saldırılarında bir askerinin öldüğünü açıkladı.

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İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, İran'ın güneydeki Birüssebi (Berşeva) bölgesine düzenlediği misilleme saldırısında Eitan Zaks isimli askerlerinin öldüğünü belirtti.

Birüssebi'de ikamet eden ve İsrail ordusunda eğitim almakta olan askerin, İran'ın bu sabah düzenlediği füze saldırısında öldüğü kaydedildi.

İsrail, ateşkes devreye girmeden önce İran'ın sabah 07.00'de düzenlediği füze saldırılarında Birüssebi kentinde 4 İsraillinin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun misilleme saldırılarında toplam 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, gece saatlerinde İsrail ile İran arasında ateşkese gidileceğini duyurmuş, İsrail ateşkesi kabul ettiğini açıklamıştı.

Son olarak İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump’ın "ateşkesi ihlal etme" uyarısına rağmen, İran'ın başkenti Tahran'a "sınırlı saldırı" düzenlediği belirtilmişti.

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