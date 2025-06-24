DEM Parti'den Bahçeli'ye destek, 10 maddelik öneri!

DEM Parti Eş Başkanı Hatimoğulları, MHP lideri Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye mesajına destek verdi. 10 maddelik öneri sıralayan Hatimoğulları, "Meclis bu yaz tatile girmesin" diye konuştu.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürecin hızla devam etmesi gerektiğini yönündeki açıklamasını destek olan Hatimoğulları, "Meclis bu yaz tatile girmesin" ifadelerini kullandı.

"SAYIN BAHÇELİ'NİN UYARISI ÇOK DEĞERLİ"

Tülay Hatimoğulları, toplumun barış beklentisini olduğunu vurgulayarak "İran-İsrail savaşı bize beklemenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. Sayın Bahçeli'nin sürecin hızlı ve dikkatli gitmesi gerektiğine dair uyarısı çok değerli. Toplum haklı olarak şunları söylüyor; 'Bizim kaygılarımız gözardı ediyor, siyaset ve devlet toplumun kaygılarını görmüyor' diyor" diye konuştu.

"MECLİS TATİLE GİRMESİN"

"Meclis kapanmasın, kimse tatil yapmasın. Meclis bu yıl tatile girmeyip gece gündüz çalışsın ve gerçek anlamda sorunlarımızı çözelim. 10 maddelik bu teklifimizi parti olarak Meclis'e sunuyoruz" diyen Hatimoğulları maddeleri şöyle sıraladı:

"1. Emekçi ve emeklilere ara zam yapalım, yoksulluğu azaltalım.

2. Vergi mevzuatını değiştirerek yoksula yönelik vergi soygununa son verelim. Azdan az, çoktan çok vergi sistemini hayata geçirerek vergide adaleti sağlayalım.

3. Belli bir gelirin altındaki hanelerin kredi borçlarını kamu bütçesinden karşılayalım.

4. Küçük çiftçilerin borç faizlerini silelim. Çiftçilere sübvansiyon ödemelerini kanunda belirtilen oranlarda yapalım.

5. Açlıkla mücadele eden milyonlarca çocuğun temel ihtiyaçlarını karşılayalım.

6. Faiz lobisini sevindiren yüksek faizi düşürelim. Türkiye’yi faiz-enflasyon kıskacından kurtaralım.

7. KOBİ’lerin üzerindeki faiz yükünü azaltalım.

8. Kamu İhale Kanunu’nu baştan sona değiştirelim. Bu kanunu sermayenin değil, halkın çıkarını gözeten hale getirelim.

9. Siyaseti ekonomik kazanç kapısı olmaktan çıkaralım. Siyasi Etik Kanunu’nu çıkararak akçeli ve karanlık işleri sonlandıralım.

10. Adil bir ekonomi için hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi güçlendirelim."