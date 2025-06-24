Altın ve petrole ateşkes darbesi! Piyasalar yangın yeri

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve İran arasındaki savaşta ateşkese varıldığı ve saldırıların sona erdiğini duyurmasıyla piyasalar hareketlendi. Petrol ve altın fiyatları çakılırken, euro/TL kurunda tarihi hareketlilik yaşandı.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail ve İran arasındaki savaşta ateşkese varıldığı ve saldırıların sona erdiğini duyurması küresel piyasalarda sert iniş ve yükselişlere sebep oldu.

ATEŞKES ALTIN VE PETROLDE DÜŞÜŞE NEDEN OLDU

Altın ve petrol fiyatlarında gün boyunca sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul günü güçlü bir yükselişle kapattı. Ateşkes haberi ile gözler petrol fiyatlarına çevrildi. ABD'nin, İran'a saldırarak savaş dahil olmasının ardından İran'ın, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidi petrol fiyatlarını uçuşa geçirmişti.

Ateşkes ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılma ihtimali ortadan kalkınca petrol fiyatları sert düştü.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,79 düşüşle 66,44 dolara kadar geriledi. Batı Teksas petrolü de yüzde 5,84 düşüşle 64,51 dolar bandında seyretti.

Avrupa'da gaz fiyatları da, ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu İsrail-İran ateşkesinin ardından yaklaşık yüzde 12 geriledi.

ALTIN ÇAKILDI

Trump’ın sosyal medya hesabı üzerinden İran ve İsrail için ateşkes ilan edildiğini açıklaması ile birlikte ons altın çakıldı.

Altının ons fiyat 3.312,76 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram altın ise 4.224,516 TL seviyesinde. Bir önceki gün 7100 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise 6.918,00 TL'den, tam altın ise bir önceki gün 28.351,17 TL'den kapanış yapmasa da ateşkes kararının ardından 27.166,18 TL'den alıcı buluyor.

EURO TARİHİ YÜKSELİŞLE REKOR KIRDI

Trump'ın ateşkes duyurusu sonrası euro/dolar karşısında güçlenmeyi sürdürdü. Euro, ABD doları karşısında da yüzde 0,36 artışla 1,1618'i gördü.

Bunun üzerine euro/TL 46,0713 ile rekor kırdı. Dolar ise 39,6152 TL seviyesinde.

BORSA'DA ATEŞKES YÜKSELİŞİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,36 değer kazanarak 9.448,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 307,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,6 milyar lira oldu.

PİYASALARDA SAVAŞ ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Öte yandan İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlanması piyasalarda risk iştahını artırırken, anlaşmanın her an bozulabileceğine yönelik endişeler varlığını koruyor.

Söz konusu haber akışının ardından küresel risk iştahı artarken, pay piyasalarında ateşkes rallisi öne çıktı. "Korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yaklaşık yüzde 9 düşüşle 18,2 seviyesine geriledi.