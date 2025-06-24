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Başkan Öntürk’ten üreticiye destek: Tarlada 1 lira olan ürün tezgahta 10 lira olmayacak

Başkan Öntürk’ten üreticiye destek: Tarlada 1 lira olan ürün tezgahta 10 lira olmayacak

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, üreticiyi korumak ve vatandaşlara daha uygun fiyatlarla ürün sunmak amacıyla yeni bir projeyi duyurdu. Başkan Öntürk, "Tarlada 1 lira olan ürün tezgahta 10 liraya satılmayacak" diyerek, üreticiden tüketiciye doğrudan satış yapılacak pazarların kurulacağını açıkladı.

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Projenin ilk adımının Reyhanlı ilçesinde atıldığını belirten Öntürk, bu modelin Hatay’ın tüm ilçelerinde yaygınlaştırılacağını ifade etti. "Hep hayalini kurduğum üreticiden tüketiciye pazarların ilkini Reyhanlı’mızda hayata geçiriyoruz" diyen Başkan, bu sayede hem üreticinin emeğinin karşılığını alacağını hem de vatandaşların haftanın 7 günü uygun fiyatla alışveriş yapabileceğini vurguladı.

Proje, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı ve aracı maliyetlerini ortadan kaldırarak enflasyon baskısını hafifletmeyi amaçlıyor.

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