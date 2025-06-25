Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan Lahey'de tarihi zirve! Trump'a flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İkili, Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk kez bir araya geldi.

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İsrail ve İran arasında patlak veren çatışmanın 12'nci gününde ateşkes kararı alındı.Haberi ABD Başkanı Donald Trump duyurdu. Dünya İsrail ve İran'a odaklanmışken, bu kez gözler NATO Liderler Zirvesi'ne çevrildi. Bu kapsamda NATO liderleri Hollanda'ya geldi.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ

Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile kritik görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmenin detayları, İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamayla duyuruldu.

TRUMP'A SAVUNMA SANAYİİ ÇAĞRISI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Lahey’de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile ABD ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, enerji ve yatırım başta olmak üzere farklı alanlarda iki ülkenin büyük potansiyele sahip olduğunu, özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

ERDOĞAN, TRUMP'A İSRAİL-İRAN ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILADIĞINI İLETTİ

Cumhurbaşkanımız, Amerika Başkanı Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki lider, NATO’nun önde gelen Müttefikleri olarak, İttifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti."

İRAN-İSRAİL ATEŞKESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın gayretleriyle İsrail-İran arasında sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını, bunun kalıcı olmasını temenni ettiğini, Gazze’deki insani trajedinin bir an önce sonlandırılmasında ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın barışçıl çözümünde yakın diyaloğun önemini vurguladı.

İki lider, NATO’nun önde gelen müttefikleri olarak, ittifakın caydırıcı gücünün pekiştirilmesi için atılacak adımların ehemmiyetine dikkat çekti.