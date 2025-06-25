Real Madrid'de Mbappe'nin hastalığı açıklandı

Real Madrid'de bir süredir sahalardan uzak kalan Kylian Mbappe'nin hastalığı açıklandı.

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Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk 2 maçında forma giyemeyen Kylian Mbappe, geçen hafta hastaneye kaldırıldı.

BAĞIRSAK ENFEKSİYONU GEÇİRDİ

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Mbappe, hastaneden taburcu olmasının ardından antrenmanlara geri döndü.

KAS VE KİLO KAYBI YAŞADI

Ancak Fransız yıldızın büyük bir değişime uğradığı dikkatlerden kaçmadı. Real Madrid'in paylaştığı antrenman fotoğrafında Mbappe'nin kilo ve kas kaybettiği görüldü.

İspanyol basınında yer alan haberde, Mbappe'nin çevresinin yıldız futbolcunun yeniden güçlü bir şekilde sahalara dönmek için çok çalıştığını belirttiği aktarıldı.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Real Madrid hesabının paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem olurken Mbappe'nin fiziğinin son haliyle ilgili yüzlerce yorum yapıldı.