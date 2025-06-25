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HABER /  DÜNYA

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tehdit!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tehdit!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkesle son bulan saldırılarında İran'ın nükleer programına son verdiklerini iddia etti.

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 Netanyahu, X sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, sabah saatlerinde yürürlüğe giren ateşkesle son bulan İran'a saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'a nükleer programını sürdürmesi halinde tekrar saldıracakları tehdidinde bulunan Netanyahu, "İran nükleer silaha sahip olmayacak." ifadesini kullandı.

ABD'nin İran'a saldırısını İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile birlikte yürüttüğü diplomatik çabanın meyvesi olarak nitelendiren Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a İsrail'e desteği için teşekkür etti.

Netanyahu, Trump'ın İsrail'in ateşkesi ihlal ederek İran'a saldırmasına bulunmasına sert tepki göstermesine ilişkin bir yorum yapmadı.

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