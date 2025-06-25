Ankara kulislerin sızdı! Hepsi değişiyor: Emekli maaşı, refah payı...

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam veya refah payı var mı? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını araştırıyor. Gözler Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Son olarak mayıs ayı rakamıyla 5 aylık enflasyon verisi kesinleşmiş, geriye yalnızca bir aylık veri kalmıştı. 3 Temmuz'da haziran enflasyonunun açıklanmasıyla beraber temmuz zammı kesinleşmiş olacak.