Ankara kulislerin sızdı! Hepsi değişiyor: Emekli maaşı, refah payı...
Milyonlarca emekli maaş zammı ile ilgili gelişmeleri takip ediyor. 5 aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle zam hesapları da belirginleşmeye başlarken emekli maaşı zammı için temmuz ayında açıklanacak son bir enflasyon verisi bekleniyor. Bu çerçevede maaş hesapları yapılmaya devam ederken bir yandan da seyyanen zam ve refah payı konusunda bir gelişme olup olmadığı araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili Ankara'dan kulis bilgisini aktardı.
Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye seyyanen zam veya refah payı var mı? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını araştırıyor. Gözler Temmuz ayında açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Son olarak mayıs ayı rakamıyla 5 aylık enflasyon verisi kesinleşmiş, geriye yalnızca bir aylık veri kalmıştı. 3 Temmuz'da haziran enflasyonunun açıklanmasıyla beraber temmuz zammı kesinleşmiş olacak.
ürkiye Gazetesi'ndeki yazısında mevcut verilere göre emekli için zam hesabı yapan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş "Ocak+Şubat+Mart+Nisan ayları itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı yüzde 13,37 olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayı enflasyonunu da ilave ettiğimiz zaman 5 aylık kümülatif enflasyon farkı yüzde 15,09 olarak gerçekleşmiştir.
Geriye sadece haziran ayına ilişkin enflasyon verileri kalmıştır. Bugün itibarıyla her SSK, Bağ-Kur, Banka ve Oda Sandıkları emeklilerinin maaşının en az yüzde 15,09 oranında otomatikman güncellenmenin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
En düşük emekli maaşı ile ilgili ise Karakaş "Hâlen 14 bin 469 TL olan en düşük emekli maaşının bu oran üzerinden güncellenmesi hâlinde yaklaşık 16.652 TL olacaktır" ifadelerini kullandı.