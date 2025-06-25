BIST 9.449
DOLAR 39,61
EURO 46,05
ALTIN 4.242,74
HABER /  GÜNCEL

Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesine 9.3 milyon TL para cezası

Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesine 9.3 milyon TL para cezası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 3 katı atık tesisine çevre mevzuatına aykırı, izinsiz ve kapasite üzerinde atık toplanıp bertaraf edildiği gerekçesiyle 9 milyon 348 bin 630 TL ceza uyguladı.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, rutin denetimler kapsamında Büyükşehir Belediyesine bağlı Tire Karateke Atık Depolama Sahası, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde denetim yaptı.

Tesis kurulmadan vahşi depolama yapıldı

Elips Haber'de yer alan habere göre, Tire ilçesi Karateke Mahallesi’nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan “Tire II. Sınıf Düzenli Depolama Tesisi” projesine bu yıl 31 Ocak’ta da “ÇED Olumlu” raporu verilmişti. Ancak tesis kurulması için belirlenen bu sahaya, atıkların mevzuata aykırı bir şekilde döküldüğü belirlendi. Daha önce de aynı ihlal nedeniyle işlem yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu kez 5 milyon 609 bin 178 TL ceza uygulandı.

Daha önce mahkeme kararıyla depolama durdurulmuştu

Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde yapılan denetimde ise tesisin çevre izin ve lisans belgesinin bulunmadığı, sahadan çevreye kağıt, poşet gibi atıkların yayılması suretiyle çevre kirliliğine neden olunduğu ve tesiste atık depolanmasının mahkeme kararıyla durdurulmasına rağmen atık depolamaya devam edildiği belirlendi. Bu ihlallerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 1 milyon 869 bin 726 TL ceza verildi.

Kapasitesi üzerinde atık depolayan işletmeye de ceza

Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’nde de kapasitesinin üzerinde belediye atığı kabulünün yapıldığı, atıkların geri kazanım yapılmadan depolanarak bertaraf edildiği tespit edildi. Tesisin çevre izin ve lisans koşullarına ve işletme planına aykırı şekilde yönetildiği, yine sahadan çevreye kağıt, poşet gibi atıkların yayıldığı belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi adına tesisi işleten firmaya 1 milyon 869 bin 726 TL ceza kesildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'e şok! Öldürüldüğü söylenen İranlı general Kaani, Tahran'daki gösterilere katıldı
İsrail'e şok! Öldürüldüğü söylenen İranlı general Kaani, Tahran'daki gösterilere katıldı
Erdoğan ile Trump görüşmesine damga vuran zarf! İçinde ne var?
Erdoğan ile Trump görüşmesine damga vuran zarf! İçinde ne var?
Trump'ı rahatsız eden iddia! CNN ve New York Times'a tepki gösterdi
Trump'ı rahatsız eden iddia! CNN ve New York Times'a tepki gösterdi
İran'dan Trump'ı kızdıracak istihbarat raporu! Beyaz Saray reddetti ama...
İran'dan Trump'ı kızdıracak istihbarat raporu! Beyaz Saray reddetti ama...
Bakan Yerlikaya duyurdu: Aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Bomba Kılıçdaroğlu kulisi! CHP'ye kayyum atanırsa ne yapacak?
Bomba Kılıçdaroğlu kulisi! CHP'ye kayyum atanırsa ne yapacak?
Binlerce öğretmen bekliyordu! Tarih belli oldu iki aşamalı olacak atamalar 16 Temmuz'da...
Binlerce öğretmen bekliyordu! Tarih belli oldu iki aşamalı olacak atamalar 16 Temmuz'da...
Türk Hava Yolları duyurdu! O ülkeye seferler yeniden başlıyor
Türk Hava Yolları duyurdu! O ülkeye seferler yeniden başlıyor
ikas Eyüpspor o isim ile yollarını ayırdı
ikas Eyüpspor o isim ile yollarını ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tehdit!
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan tehdit!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan Lahey'de tarihi zirve! Trump'a flaş çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan Lahey'de tarihi zirve! Trump'a flaş çağrı