Fatih Altaylı için 'suyun ısındı' demişti Oktay Saral'dan bir bomba twit daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız bırakıldığı yönündeki tartışmalar, AK Parti’ye yakın çevrelerde giderek daha fazla konuşulurken, bu tartışmalara son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral katıldı. Fatih Altaylı için attığı 'suyun ısındı' twiti ile gündemde olan Oktay Saral, Erdoğan için 'herkes tavrını ortaya koymak zorundadır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral X hesabından yaptığı son paylaşımla sessiz kalanları uyardı. AK Parti’ye gönül verenlere seslenen Oktay Saral, 'Şimdi susma değil, haksızlık karşısında konuşup safları sıklaştırma vaktidir!" dedi. İşte Oktay Saral'ın yazdıkları:



-Bugün Cumhurbaşkanımıza uzanan kirli eller, atılan hayasız iftiralar ve ailesine yönelik yapılan ahlaksız saldırılar karşısında susan, üç maymunu oynayan hiçbir kimse hakikatte Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olamaz.



-Karşı mahalle şer ittifakları ile birleşir ve pislikte yarışırken, hakkı ve hakikati savunan kitlenin sessiz ve sakin kalarak seyirci olması kabul edilebilir bir durum değildir.

-Herkes tavrını ortaya koymak zorundadır. Bu bir parti meselesi değil; bu, milletin haysiyeti, devletin bekası ve liderimizin onuru meselesidir!

-Herkes olaylara kendi yüreği, memleket aşkı ve dava bilinci nezdinde tepki verir. Duruş her şeydir.

-Velhasıl; Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi olaylar karşısında ‘Diklenmeden dik duracağız! Bizim korkacak ya da çekinecek bir durumumuz yok. Duruş, cesaretle olur.