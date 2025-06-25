BIST 9.449
DOLAR 39,71
EURO 46,10
ALTIN 4.251,60
HABER /  POLİTİKA

Fatih Altaylı için 'suyun ısındı' demişti Oktay Saral'dan bir bomba twit daha

Fatih Altaylı için 'suyun ısındı' demişti Oktay Saral'dan bir bomba twit daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız bırakıldığı yönündeki tartışmalar, AK Parti’ye yakın çevrelerde giderek daha fazla konuşulurken, bu tartışmalara son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral katıldı. Fatih Altaylı için attığı 'suyun ısındı' twiti ile gündemde olan Oktay Saral, Erdoğan için 'herkes tavrını ortaya koymak zorundadır" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral X hesabından yaptığı son paylaşımla sessiz kalanları uyardı. AK Parti’ye gönül verenlere seslenen Oktay Saral, 'Şimdi susma değil, haksızlık karşısında konuşup safları sıklaştırma vaktidir!" dedi. İşte Oktay Saral'ın yazdıkları:

-Bugün Cumhurbaşkanımıza uzanan kirli eller, atılan hayasız iftiralar ve ailesine yönelik yapılan ahlaksız saldırılar karşısında susan, üç maymunu oynayan hiçbir kimse hakikatte Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olamaz.

-Karşı mahalle şer ittifakları ile birleşir ve pislikte yarışırken, hakkı ve hakikati savunan kitlenin sessiz ve sakin kalarak seyirci olması kabul edilebilir bir durum değildir.

-Herkes tavrını ortaya koymak zorundadır. Bu bir parti meselesi değil; bu, milletin haysiyeti, devletin bekası ve liderimizin onuru meselesidir!

-Herkes olaylara kendi yüreği, memleket aşkı ve dava bilinci nezdinde tepki verir. Duruş her şeydir.

-Velhasıl; Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi olaylar karşısında ‘Diklenmeden dik duracağız! Bizim korkacak ya da çekinecek bir durumumuz yok. Duruş, cesaretle olur.

-Şimdi susma değil, haksızlık karşısında konuşup safları sıklaştırma vaktidir!

ÖNCEKİ HABERLER
Bu iş daha bitmedi Cihat Yaycı'dan İran İsrail için korkutan kehanet dediği çıkarsa...
Bu iş daha bitmedi Cihat Yaycı'dan İran İsrail için korkutan kehanet dediği çıkarsa...
9 siyasi partiye suç duyurusu! AYM kararları Resmi Gazete'de
9 siyasi partiye suç duyurusu! AYM kararları Resmi Gazete'de
Zabıta intihar etti Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kolundan vuruldu!
Zabıta intihar etti Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kolundan vuruldu!
Bakanlık affetmedi! Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara ceza yağdı
Bakanlık affetmedi! Yetki belgesiz ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara ceza yağdı
Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor! Alış-satış rakamları
Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor! Alış-satış rakamları
İran'da Mossad ajanı olmakla suçlanan 3 kişi idam edildi
İran'da Mossad ajanı olmakla suçlanan 3 kişi idam edildi
Motorin ve benzine bu gece çok büyük indirim var! Litre fiyatı bakın kaç lira olacak
Motorin ve benzine bu gece çok büyük indirim var! Litre fiyatı bakın kaç lira olacak
İdrarındaki kanı önemseyince hayatı kurtuldu!
İdrarındaki kanı önemseyince hayatı kurtuldu!
Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesine 9.3 milyon TL para cezası
Bakanlıktan İzmir Büyükşehir Belediyesine 9.3 milyon TL para cezası
İsrail'e şok! Öldürüldüğü söylenen İranlı general Kaani, Tahran'daki gösterilere katıldı
İsrail'e şok! Öldürüldüğü söylenen İranlı general Kaani, Tahran'daki gösterilere katıldı
Erdoğan ile Trump görüşmesine damga vuran zarf! İçinde ne var?
Erdoğan ile Trump görüşmesine damga vuran zarf! İçinde ne var?
Trump'ı rahatsız eden iddia! CNN ve New York Times'a tepki gösterdi
Trump'ı rahatsız eden iddia! CNN ve New York Times'a tepki gösterdi