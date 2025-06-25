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Zabıta intihar etti Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kolundan vuruldu!

Zabıta intihar etti Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kolundan vuruldu!

DARICA Belediyesi'nde zabıta memuru Kerim D. intihar girişiminde bulundu. Bu sırada tabancasından çıkan kurşun sekerek Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın koluna isabet etti. Hastaneye kaldırılan zabıta Kerim D. yaşamını yitirirken, belediye başkanının durumu iyi.

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KOCAELİ Darıca Belediyesi’nde yaşanan olayda zabıta personeli 35 yaşındaki Kerim D. , Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın makam odasına girerek yanında taşıdığı silahı çıkardı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, şahıs bir anda cinnet geçirdi. Personelin elindeki silahı almaya çalıştıkları sırada silah kaza ile ateş aldı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kaza kurşunu ile kolundan yaralandı.

Silahı başına dayadı
Belediye başkanı vurulduktan sonra Kerim D. silahı kendine çevirdi. Zabıta personeli silahı başına dayayıp intihar etti. Hastaneye kaldırılan zabıta tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı. 

Zabıta intihar etti Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kolundan vuruldu! - Resim: 0

Vali Aktaş'tan açıklama

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Bıyık'ı hastanede ziyaret etti. Aktaş, AA muhabirine, Darıca Belediyesinde görevli zabıta personelinin intihar ettiğini belirterek, "Personel yanında getirdiği tabancayla intihar etmiş, seken kurşunla da Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaralanmıştır. Belediye Başkanı Bıyık'ın sağlık durumu iyi, zabıta personeli ise hastanede hayatını kaybetmiştir." ifadesini kullandı.

Zabıta intihar etti Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kolundan vuruldu! - Resim: 1Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu iyi olan başkan X hesabından şu açıklamayı yaptı:
-"Belediyemizde yaşanan elim hadise sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildim. Çok şükür, hayati riskim yok. Sağlık durumum iyi ve kontrol altındayım. Arayıp soran, dua eden tüm dostlarıma, akrabalarıma ve kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Olay sırasında hayatını kaybeden Zabıta personelimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyorum."

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