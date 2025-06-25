Ayasofya'ya girmeyin çökecek! İlber Ortaylı namaz için Sultanahmet Camii'ne gidin dedi

Ayasofya için gelen uyarı ürkütücü. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, “Ayasofya’ya hiç kimse girmemeli. 1500 yıllık bu tarihi yapı bu gidişle çökecek. Neden mi? Altı boş, dehlizler var ve ciddi bir restorasyon gerekiyor. Belki sadece bu haliyle uzmanlar girebilir” dedi. Ayasofya'ya her yıl 2 milyona yakın kişi giriyor. Ayasofya'da en kapsamlı ve ciddi güçlendirme Mimar Sinan tarafından yapılmış.

Abone ol

Tarihçi İlber Ortaylı, Gürol Sözen, Nezih Başgelen ve rehberler, Ayasofya ile ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Ayasofya'nın durumunun kritik olduğunu belirten uzmanlar, tarihi yapıyla ilgili önlem alınması gerektiğine dikkat çekiyor.

Ayasofya'ya kimse girmemeli

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'dan gelen Ayasofya uyarısı da çarpıcı oldu. Ortaylı şunları söyledi:

-Ayasofya’ya hiç kimse girmemeli. 1500 yıllık bu tarihi yapı bu gidişle çökecek. Neden mi? Altı boş, dehlizler var ve ciddi bir restorasyon gerekiyor.



-Belki sadece bu haliyle uzmanlar girebilir, muayyen günlerde din adamları girebilir ya da önemli kişilerle namaz kılınır. Böyle giderse ve bina ciddi bir hasar alırsa hatta taban çökerse ülkemiz ciddi bir mesuliyet altında kalabilir.”

Her yıl 2 milyon kişi giriyor

-“Senede 2 milyon kişi ziyaret ediyor. 16. asırdan yani Mimar Sinan’dan bugüne statik olarak ciddi bir restorasyon yapılmadı. Mimar Sinan destekleri koyarak güçlendirdi zamanında o kadar.

-Müslümanı da Hıristiyanı da kimse kullanmamalı bu yapıyı. - “Namaz mı kılmak istiyorsun o zaman Sultanahmet Camisi’nde ya da Süleymaniye Camisi’nde kıl namazını. Mimar Sinan’ın ekol camileri dururken neden Ayasofya?

Ayasofya çok hassas bir yapı

-Geç Roma devrinden 1500 yıllık çok hassas bir bina burası. Önceden yapılan restorasyonların temeli doğru ayarda değildir, üstüne titrenecek bir yer burası.”