Potanın Perileri turnuvaya veda etti yarı final uzatmada gitti

2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde A Milli Kadın Basketbol Takımı, normal süresi 68-68 biten karşılaşmada İtalya’ya uzatmada 76-74 mağlup olarak yarı final şansını kaybetti.Abone ol
2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız ile İtalya karşı karşıya geldi. Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmada normal süre 68-68'lik eşitlikle geçilirken, İtalya uzatmada Potanın Perileri'nin 76-74'lük skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Basketbol Takımı bu sonuçla turnuvaya veda etti. Ay-Yıldızlılar 5'incilik-8'incilik klasman maçlarına çıkacak.
İŞTE PERİYOT SONUÇLARI
1. PERİYOT: İtalya 20-17 Türkiye
2. PERİYOT: İtalya 31-35 Türkiye
3. PERİYOT: İtalya 50-50 Türkiye
4. PERİYOT: İtalya 68-68 Türkiye