MOSSAD adına casusluk yapan 3 kişi daha idam edildi

İran Yüksek Mahkemesi tarafından hakkında idam kararı onanan 3 kişi, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle sabah saatlerinde Urumiye'de idam edildi.

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İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İdris Ali, Azad Şucai ve Resul Ahmed Resul isimli üç kişi, sabah saatlerinde Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde idam edildi. İdamlar, İran Yüksek Mahkemesi tarafından verilen kararın onanmasının ardından gerçekleştirildi.

Yargı makamlarının açıklamasına göre, sanıklar "düşman yabancı devletlerle işbirliği yapmak", "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" ve "harp suçu işlemek"le suçlandı. Üç sanığın, ülkeye yasa dışı yollarla suikast ekipmanları soktukları ve bu ekipmanların bir kişiye yönelik suikastta kullanıldığı öne sürüldü. İran yönetimi, Mossad ve diğer yabancı istihbarat servislerinin ülkedeki faaliyetlerine sık sık dikkat çekiyor ve bu tür operasyonlara karşı sert önlemler uyguladığını belirtiyor. Son infazlar da bu çerçevede değerlendiriliyor.