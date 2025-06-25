Keneden bir ölüm daha! Bir hafta önce yapıştı fark etmeyince...
Kene ölümleri sürüyor. Son olarak Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.Abone ol
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Alembey köyünde yaşayan 66 yaşındaki Celal Sarsılmaz'a yaklaşık 1 hafta önce kene yapıştı.
Sarsılmaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yozgat'ta bir hastaneye götürüldü.
Durumu ağırlaşan Sarsılmaz daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sarsılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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