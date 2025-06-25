Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı! "Ne pişmanlık var ne üzülme var"

Mattia Ahmet Minguzzi olayında yeni bir gelişme yaşandı. Minguzzi'nin katilinin cezaevinde çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Katilin görüntüsüyle ilgili, "Ne pişmanlık var ne üzülme var", "Asla ıslah olmam duruşu bu" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 17 Temmuz'a ertelenmişti. Gündem olan olayda yeni bir gelişme yaşandı. Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı.

Birçok kullanıcı yaşanan acı olaydan dolayı sosyal medyada tepkisini dile getirdi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar şu yorumları paylaştı;

-Ne pişmanlık var ne üzülme var, surata bak.

-Kaç yaşında olursa olsun bu tipler için cezaevi bir eziyet değil, baba ocağı. -Rehabilite edilmeleri de çok zor.

-Nasıl sağlıklı ve mutlu görünüyor, insan kahrından ölür.

-Asla ıslah olmam duruşu bu.

-Şunda hiç pişmanlık var mı acaba? Tertemiz çocuğu hayattan aldı. Bunları -içerde çürüteceksin yoksa huzur gelmez. Bunlar bitmez.

-Nasıl gururlu ve mutlu.

Ne olmuştu?

Olay 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında meydana geldi. İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti. Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.