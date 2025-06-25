Neler olmuş neler! İsmail Saymaz anlattı Kılıçdaroğlu'nun kararını duyunca İmamoğlu...

CHP'de 30 Haziran öncesinde 'Mutlak butlan' krizi yaşanıyor. Böyle bir karar çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu, partiye dönüp CHP koltuğuna oturacağını açıkça belli etti. Mansur Yavaş'lı 3 kişilik heyetle evinde görüşen Kılıçdaroğlu'nun kararı Silivri cezaevinde bulunan Ekrem İmamoğlu'na da iletildi. İsmail Saymaz, sonrasında yaşananları Halk TV'de anlattı. Meğer bakın sonrasında neler olmuş...

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Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Yeni Bir Sabah programına Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz konuk oldu. İsmail Küçükkaya, Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer ve CHP PM Üyesi Engin Özkoç'un dün Silivri Cezaevi'ne giderek İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü hatırlattı. Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Mutlak butlan çıkarsa kayyuma mı bırakayım?" sözlerinin Ekrem İmamoğlu'na iletildiğini not düşen İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun verdiği tepkiyi açıkladı:

Üzüldüğünü, moralinin bozulduğunu duydum. Zaten cezaevi ziyareti çıkışında hem Vahap Seçer'in hem Engün Özkoç'un açıklamaları olası bir butlan kararını AK Parti'nin CHP'ye yaptığı bir siyasi operasyon olarak gördüklerini ortaya koyuyor. Ve bu siyasi operasyona cepheden itiraz ettiklerini ortaya koyuyor. Sayın Kılıçdaroğlu gelen heyetin işte İmamoğlucu ya da Özgür Özel yanlısı olduğunu iddia edemez. Gelen heyet halen daha ona daha yakın olan siyasetçiler. Bu bakımdan hangi kararı verecek bilmiyoruz ama bir karar verirken en yakınındaki ya da yakın zamana kadar en yakınında olan isimlerin de buna soğuk baktığını, buna mesafeli olduğunu ve doğru bulmadığını görse isabet olur.

İsmail Küçükkaya : Ben şöyle duydum

İsmail Saymaz'ın açıklaması üzerine araya giren İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun üzüntünün ötesinde tepki gösterdiğini belirtti. Küçükkaya şunları anlattı:

-Şöyle bir cümle duydum ben de. O görüşmeye gidenlerden birisi söyledi. "Üzüldü hatta tepki gösterdi ve bu önce partimize, ülkemize ve bize de kötülük demiş" İmamoğlu.

AK Parti'nin CHP'ye operasyonu

-Özkoç ve Seçer'in olası bir mutlak butlan kararının AK Parti'nin CHP'ye bir siyasi operasyonu olduğunu düşündüklerini açıklayan İsmail Saymaz da Küçükkaya'nın sözlerinin ardından şöyle devam etti.

-Üzüldüğünü, moralinin bozulduğunu duydum. Zaten cezaevi ziyareti çıkışında hem Vahap Seçer'in hem Engün Özkoç'un açıklamaları olası bir butlan kararını AK Parti'nin CHP'ye yaptığı bir siyasi operasyon olarak gördüklerini ortaya koyuyor. Ve bu siyasi operasyona cepheden itiraz ettiklerini ortaya koyuyor.

-Sayın Kılıçdaroğlu gelen heyetin işte İmamoğlucu ya da Özgür Özel yanlısı olduğunu iddia edemez. Gelen heyet halen daha ona daha yakın olan siyasetçiler. Bu bakımdan hangi kararı verecek bilmiyoruz ama bir karar verirken en yakınındaki ya da yakın zamana kadar en yakınında olan isimlerin de buna soğuk baktığını, buna mesafeli olduğunu ve doğru bulmadığını görse isabet olur.