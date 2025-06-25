Son ankette çarpıcı sonuçlar! Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? CHP, Ak Parti, MHP...
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, CHP'ye kayyum iddiaları gibi konular siyaset gündeminde yer alırken anket şirketleri de nabız yoklamaya devam ediyor. Asal Araştırma 26 ilde yaptığı son anketi paylaştı. Anket sonucuna göre ilk iki sıradaki partiler arasındaki oy oranı dikkat çekti.
Asal Araştırma 12-21 Haziran tarihleri arasında 26 ilde 18 yaş üzeri 2 bin 12 kişi ile yaptığı ankette "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu.
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Ankette 'Kararsızlar/Oy Kullanmayacağım/Fikrim Yok/Cevap Yok' yanıtları orantısal olarak dağıtıldıktan sonra ilk sırada AK Parti yer aldı. İşte anket sonuçları
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AK Parti:%31.7
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CHP:%30.6
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