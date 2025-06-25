Kritik NATO zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, Trump'tan İran ve Gazze açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi'nin liderler oturumu öncesinde açıklamalar yaptı. İsrail-İran ateşkesiyle ilgili son duruma değinen Trump'ın, Gazze açıklaması da dikkat çekti. Bu arada NATO Devlet ve Hükümetler Başkanları Zirvesi, 32 ülkenin liderlerinin bir arada bulunduğu aile fotoğrafıyla başladı. Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

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Trump, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin liderler oturumu öncesinde İttifak'ın Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail-İran ateşkesiyle ilgili son duruma değindi. Trump, "Gidişat bence çok iyi. Çok iyi. Ben söyledim ve İsrail savaş uçaklarını geri çekti. Onlarla gurur duydum. İhlal olduğunu düşündükleri için havalanmışlardı. Teknik olarak haklıydılar ama bu pek iyi sonuç vermezdi. Ve uçakları geri döndürdüler." diye konuştu.

Trump, "İran nükleer silah geliştiremez, böyle bir ajandaları yok. Taraflar ateşkesi kabul etti, şu aşamada yeterli." dedi.

ABD Başkanı, İsrail ile İran arasındaki çatışmayla ilgili, "Büyük bir kavga ettiler, okul bahçesindeki iki çocuk gibi." ifadesini kullandı.

Trump, iki tarafın bir süre "kavga etmelerine izin vermeyi", ardından onları durdurmanın kolay olacağını düşündüğünü söyledi.

"İran'a saldırmasaydık durmayacaktı"

Trump, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı hakkında, "İsrail'in vuramayacağı yerleri vurduk. İran'a 400 mil öteden 30 Tomahawk füzesi ateşledik. İran'a saldırmasaydık durmayacaktı" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programını saldırılarla onlarca yıl geriye götürdüklerini söyleyerek, "Başarısız olsaydık her şey farklı olurdu. Eğer yeniden toparlanırlarsa vururuz. Ama bu olmayacak. Çünkü tamamen yok oldular. Muazzam bir yıkım var, İran'ın tesisleri tamamen yıkıldı." dedi.

Gazze'deki durum

Gazze'deki durumla ilgili Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un kendisine Gazze'de ateşkesin çok yakın olduğunu söylediğini bildirerek, "Gazze'de büyük bir ilerleme var." dedi.

Trump, zirvenin gündemine ilişkin, müttefiklerden savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'e çıkarmalarını istediğini anımsatarak, "NATO bizimle çok güçlenecek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler aile fotoğrafı çekimine katıldı

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey’de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin gerçekleştirileceği salona geldi. Kritik zirve 32 ülkenin liderlerinin bir arada bulunduğu aile fotoğrafıyla başladı.

Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yanında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, diğer yanında ise İsveç Başbakanı Ulf Kristersson vardı. Trump da NATO Genel Sekreteri'nin yanındaydı. Diğer yanında ise Erdoğan'ın yanındaki Starmer vardı. Liderlerin yüzleri gülüyordu ancak Trump'ın gergin tavırları dikkat çekti.

Erdoğan ve Trump ayaküstü sohbet etti

Liderler, liderler oturumu için yuvarlak masa etrafında yerlerini almadan ikili veya üçlü gruplar halinde görüşmeler gerçekleştirdi. Trump ile Erdoğan da ayaküstü sohbet etti. Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de bir süre konuştu.

Liderler oturumu basına kapalı gerçekleştiriliyor

Daha sonra başlayan liderler oturumu basına kapalı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler sürerken gerçekleşen zirvede mesajlarını verecek. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler de yapacak. Bir sonraki NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenecek olması sebebiyle Hollanda ile Türkiye arasında devir teslim töreni de yapılacak.