BIST 9.449
DOLAR 39,71
EURO 46,10
ALTIN 4.251,60

Mourinho'nun transfer isteği gerçek oluyor! Fenerbahçe milli futbolcuyla anlaşma sağladı

|
Mourinho'nun transfer isteği gerçek oluyor! Fenerbahçe milli futbolcuyla anlaşma sağladı

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği milli futbolcuyla anlaşma sağladı.

Mourinho'nun transfer isteği gerçek oluyor! Fenerbahçe milli futbolcuyla anlaşma sağladı - Resim: 1

Fenerbahçe gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı ve Süper Lig’de şampiyon olarak 11 yıllık hasreti sonlandırmayı amaçlıyor.

17
Mourinho'nun transfer isteği gerçek oluyor! Fenerbahçe milli futbolcuyla anlaşma sağladı - Resim: 2

Bu kapsamda Başkan Ali Koç, Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Okan Özkan, transfer çalışmalarına hız verdi.

27
Mourinho'nun transfer isteği gerçek oluyor! Fenerbahçe milli futbolcuyla anlaşma sağladı - Resim: 3

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda görmek istediği yıldız futbolcunun transferinde futbolcu tarafıyla anlaşmaya vardı.

37
Mourinho'nun transfer isteği gerçek oluyor! Fenerbahçe milli futbolcuyla anlaşma sağladı - Resim: 4

Fenerbahçe Uğurcan Çakır ile anlaştı!

343 Digital’de yer alan habere göre Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen kaleci Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardı. Uğurcan Çakır ise Trabzonspor Kulübü’ne Fenerbahçe ile anlaştığını iletti.

47