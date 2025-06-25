Mourinho'nun transfer isteği gerçek oluyor! Fenerbahçe milli futbolcuyla anlaşma sağladı

Fenerbahçe Uğurcan Çakır ile anlaştı!

343 Digital’de yer alan habere göre Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen kaleci Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardı. Uğurcan Çakır ise Trabzonspor Kulübü’ne Fenerbahçe ile anlaştığını iletti.