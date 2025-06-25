Mourinho'nun transfer isteği gerçek oluyor! Fenerbahçe milli futbolcuyla anlaşma sağladı
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlattı. Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği milli futbolcuyla anlaşma sağladı.
Fenerbahçe gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı ve Süper Lig’de şampiyon olarak 11 yıllık hasreti sonlandırmayı amaçlıyor.
Bu kapsamda Başkan Ali Koç, Futbol Direktörü Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Okan Özkan, transfer çalışmalarına hız verdi.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho’nun kadroda görmek istediği yıldız futbolcunun transferinde futbolcu tarafıyla anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Uğurcan Çakır ile anlaştı!
343 Digital’de yer alan habere göre Fenerbahçe, Trabzonspor forması giyen kaleci Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardı. Uğurcan Çakır ise Trabzonspor Kulübü’ne Fenerbahçe ile anlaştığını iletti.