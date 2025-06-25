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Rubio: İran, artık nükleer silah geliştirmeye çok daha uzak

Rubio: İran, artık nükleer silah geliştirmeye çok daha uzak

ABD saldırısının Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engelleyemediği yönündeki iddialara ilişkin konuşan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın nükleer programının çeşitli bileşenlerine "çok ciddi" hasar verildiğini belirterek "Saldırıdan öncesine kıyasla şimdi bir nükleer silah geliştirmeden çok daha uzaktalar" diye konuştu.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, medyadaki iddiaların aksine ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısının ardından Tahran yönetiminin nükleer silah yapımından "çok daha uzakta" olduğunu savundu.

NATO Zirvesi için bulunduğu Hollanda'nın Lahey kentinde Politico'ya mülakat veren Rubio, medyada yer alan, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının, Tahran'ın nükleer silah üretme kapasitesini tam olarak engelleyemediği yönündeki iddialara dair konuştu.

Çeşitli bileşenlere "çok ciddi" hasar verildiğini belirten Rubio, "Sonuç olarak, saldırıdan öncesine kıyasla şimdi bir nükleer silah geliştirmeden çok daha uzaktalar" ifadesini kullandı.

Rubio iddiaları "yanlış" olarak niteleyerek haberin olanları tam olarak yansıtmadığını kaydetti.

Dün CNN'de Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından yapılan değerlendirmede, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili erken bulguların, İran'ın nükleer tesislerinin ana bileşenlerini yok etmediği, sadece işlevini aylarca ötelediği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu iddiaya ilişkin "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu" ifadelerini kullanmıştı.

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