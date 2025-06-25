İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum

Rubio: İran, artık nükleer silah geliştirmeye çok daha uzak

Kritik NATO zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, Trump'tan İran ve Gazze açıklaması

Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı! "Ne pişmanlık var ne üzülme var"