İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum

İstanbul’da baraj doluluk oranları, yaz sıcaklıklarının etkisiyle düşüşe geçti. Toplam doluluk oranı son günlerde yüzde 68,2’ye geriledi. İSKİ verilerine göre 13 günde yaklaşık 5 puanlık düşüş yaşandı. En dolu baraj yüzde 83,18 ile Elmalı olurken, en düşük seviye yüzde 22,7 ile Istrancalar’da kaydedildi.Abone ol
İstanbul'da bahar aylarındaki yağışlarla barajların doluluk oranları yaklaşık yüzde 81,23 seviyesine kadar yükselmişti.
Yüksek seyreden doluluk oranları yaz mevsimiyle gelen yüksek sıcaklıklarla tekrar düşüşe geçti. Baraj doluluk oranları, 12 Haziran’da yüzde 73,15 seviyesindeyken, bugün itibarıyla yüzde 68,2’ye düştü. İSKİ verilerine göre, 13 gün içinde yaklaşık 5 puanlık azalma yaşandı.
İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre 25 Haziran itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı: yüzde 51,56
Büyükçekmece Barajı: yüzde 62,5
Darlık Barajı: yüzde 72,96
Elmalı Barajı: yüzde 83,18
Istrancalar Barajı: yüzde 22,7
Kazandere Barajı: yüzde 67,84
Pabuçdere Barajı: yüzde 68,21
Sazlıdere Barajı: yüzde 52,33
Terkos Barajı: yüzde 70,81
Ömerli Barajı: yüzde 75,81