BIST 9.429
DOLAR 39,75
EURO 46,18
ALTIN 4.249,38
HABER /  GÜNCEL

Bakan Şimşek enflasyona ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu

Bakan Şimşek enflasyona ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, paylaşımında 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı" dedi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi sosyal medya hesabından 12 ay sonrası enflasyon beklentisi hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek paylaşımında şunları ifade etti:

"Haziranda enflasyon beklentileri tüm kesimlerde geriledi. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti.

Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir.

Bakan Şimşek enflasyona ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu - Resim: 0

Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor.  Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir"

 

ÖNCEKİ HABERLER
Keneden bir ölüm daha! Bir hafta önce yapıştı fark etmeyince...
Keneden bir ölüm daha! Bir hafta önce yapıştı fark etmeyince...
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum
İSKİ açıkladı: İstanbul barajlarındaki son durum
Rubio: İran, artık nükleer silah geliştirmeye çok daha uzak
Rubio: İran, artık nükleer silah geliştirmeye çok daha uzak
Kritik NATO zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, Trump'tan İran ve Gazze açıklaması
Kritik NATO zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı, Trump'tan İran ve Gazze açıklaması
Neler olmuş neler! İsmail Saymaz anlattı Kılıçdaroğlu'nun kararını duyunca İmamoğlu...
Neler olmuş neler! İsmail Saymaz anlattı Kılıçdaroğlu'nun kararını duyunca İmamoğlu...
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı! "Ne pişmanlık var ne üzülme var"
Mattia Ahmet Minguzzi'nin katilinin cezaevindeki fotoğrafı paylaşıldı! "Ne pişmanlık var ne üzülme var"
Altın fiyatları önce düştü sonra yükseldi! Gram ve çeyrek altın...
Altın fiyatları önce düştü sonra yükseldi! Gram ve çeyrek altın...
9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışa sunulacak! Peşin alımda yüzde 20 indirim imkanı
9 ilde 643 konut ve 232 iş yeri satışa sunulacak! Peşin alımda yüzde 20 indirim imkanı
Siber dolandırıcılar "Labubu bebek" aldatmacası kullanıyor
Siber dolandırıcılar "Labubu bebek" aldatmacası kullanıyor
İsrail ordusu: İran'ın nükleer programına verilen zararı saptamak için henüz erken
İsrail ordusu: İran'ın nükleer programına verilen zararı saptamak için henüz erken
Ayasofya'ya girmeyin çökecek! İlber Ortaylı namaz için Sultanahmet Camii'ne gidin dedi
Ayasofya'ya girmeyin çökecek! İlber Ortaylı namaz için Sultanahmet Camii'ne gidin dedi