Bakan Şimşek enflasyona ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, paylaşımında 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek resmi sosyal medya hesabından 12 ay sonrası enflasyon beklentisi hakkında paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek paylaşımında şunları ifade etti:

"Haziranda enflasyon beklentileri tüm kesimlerde geriledi. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti.

Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir.

Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir"