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Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ayrılık kararı

Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ayrılık kararı

Teknik direktör Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Antalyaspor'daki görevinden ayrıldığını duyurdu.

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Emre Belözoğlu, Antalyaspor'daki görevinden ayrıldığını açıkladı. Belözoğlu ayrılık kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte Belözoğlu'nun açıklaması...

Spekülasyonlar, olmayan gerçeklerin var gibi konuşulması geçmişten bugüne hayatımızın doğal bir parçası haline geldi ne yazık ki…

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"

Görev sürem boyunca imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak, gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum.

Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum.

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