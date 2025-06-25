BIST 9.411
DOLAR 39,75
EURO 46,13
ALTIN 4.247,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Trabzon'da kene can aldı! Rahatsızlanan çoban bugün öldü

Trabzon'da kene can aldı! Rahatsızlanan çoban bugün öldü

Trabzon'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban yaşamını yitirdi.

Abone ol

Vakfıkebir ilçesinden hayvancılık yapmak üzere Giresun'un Alucra ilçesine giden Alaattin Uzuntürk'e iki gün önce kene yapıştı.

Rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından kaldırıldığı Gümüşhane Şiran Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Uzuntürk hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "Irak'ta kalan iki uçağımızı bugün getireceğiz"
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "Irak'ta kalan iki uçağımızı bugün getireceğiz"
6 ilde yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı! Yerlikaya görüntülerle duyurdu
6 ilde yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı! Yerlikaya görüntülerle duyurdu
Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay yanıt! Eşi ve kızıyla AK Partili isme teşekkür
Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay yanıt! Eşi ve kızıyla AK Partili isme teşekkür
İki ilde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
İki ilde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
Yeni düzenlemenin detayları netleşti! 2 yıla 36 gün, 1 yıla 18 gün, 6 aya 9 gün…
Yeni düzenlemenin detayları netleşti! 2 yıla 36 gün, 1 yıla 18 gün, 6 aya 9 gün…
Aracı olanlar dikkat: 30 Haziran son gün! 28 bin lira cezası var!
Aracı olanlar dikkat: 30 Haziran son gün! 28 bin lira cezası var!
İstanbul'un üç ilçesinde yılan kabusu! Boyu 2,5 metreyi buluyor, uzmanlar uyardı
İstanbul'un üç ilçesinde yılan kabusu! Boyu 2,5 metreyi buluyor, uzmanlar uyardı
Terör örgütü PKK/YPG, İKBY'den ülkelerine dönen Suriyelilerin girişini engelledi
Terör örgütü PKK/YPG, İKBY'den ülkelerine dönen Suriyelilerin girişini engelledi
Gazze'de dünkü çatışmalarda 7 İsrail askeri öldürüldü
Gazze'de dünkü çatışmalarda 7 İsrail askeri öldürüldü
Bakan Şimşek enflasyona ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu
Bakan Şimşek enflasyona ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu
Keneden bir ölüm daha! Bir hafta önce yapıştı fark etmeyince...
Keneden bir ölüm daha! Bir hafta önce yapıştı fark etmeyince...
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı
Mutlak butlan nedir CHP kurultay davasında bundan korkuyor nisbi butlandan farklı