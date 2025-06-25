BIST 9.411
DOLAR 39,75
EURO 46,13
ALTIN 4.247,05
HABER /  GÜNCEL

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplandı.

Abone ol

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan'ın başkanlığında toplandı. Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, ilinin sorunlarını anlattı. Şehirde elektrik sorunu olduğunu söyleyen Tanal, tapular konusunda da vatandaşların talepleri olduğunu ileri sürdü.

Ceylanpınar ilçesinde mezarlıkların yetersiz olduğunu kaydeden Tanal, "Parklar yetersiz, yeşil alanlar yetersiz. 13 ilçede ve şehir merkezinde sorunlar var. Küçük sanayilerin hepsi yetersiz. Şehir merkezinde 5 tane büyük cami var. Bir kısmı ibadete kapalı." diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, 26 Haziran'ın Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olduğunu söyledi. Uyuşturucu kullanımının dünyada arttığına işaret eden Cıngı, "Uyuşturucuyla mücadele sadece maddi yönlerle değil, aynı zamanda manevi destek, aidiyet duygusu ve anlam arayışıyla mümkün. Gerçek iyileşme; kişinin sevildiğini, değerli olduğunu ve yeniden başlayacağını hissetmesiyle mümkün olabilir. Bu kapsamda kolluk kuvvetleri kadar eğitim, sosyal hizmetle, manevi rehberlikle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Cıngı, Yeşilay'ın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezinin çalışmalarının örneklik teşkil ettiğini anlattı.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat'taki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Tarımdaki girdi maliyetlerinin arttığını söyleyen Sedef, "Çiftçimizin daha uygun şartlarda üretim yapabilmesi için bu kalemlerde sübvansiyonların artırılması gerekmektedir. TMO'nun alım süreçleri zamanında ve yeterli düzeyde gerçekleştirilmelidir. Aynı zamanda tarımsal ürünlerin pazarlanması noktasında kooperatifçilik desteklenmeli ve üretici örgütleri daha etkin hale getirilmelidir." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kremlin'den Ukrayna açıklaması: Yeni tur müzakereler için tarih belirlenecek
Kremlin'den Ukrayna açıklaması: Yeni tur müzakereler için tarih belirlenecek
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ayrılık kararı
Emre Belözoğlu'ndan sürpriz ayrılık kararı
Kocaeli'de otizmli çocuğa cinsel istismar! Sanıklar hakkında karar verildi
Kocaeli'de otizmli çocuğa cinsel istismar! Sanıklar hakkında karar verildi
Trabzon'da kene can aldı! Rahatsızlanan çoban bugün öldü
Trabzon'da kene can aldı! Rahatsızlanan çoban bugün öldü
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "Irak'ta kalan iki uçağımızı bugün getireceğiz"
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: "Irak'ta kalan iki uçağımızı bugün getireceğiz"
6 ilde yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı! Yerlikaya görüntülerle duyurdu
6 ilde yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi, 172 kişi tutuklandı! Yerlikaya görüntülerle duyurdu
Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay yanıt! Eşi ve kızıyla AK Partili isme teşekkür
Fatih Altaylı'dan Cübbeli Ahmet'e olay yanıt! Eşi ve kızıyla AK Partili isme teşekkür
İki ilde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
İki ilde orman yangını çıktı! Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü
Yeni düzenlemenin detayları netleşti! 2 yıla 36 gün, 1 yıla 18 gün, 6 aya 9 gün…
Yeni düzenlemenin detayları netleşti! 2 yıla 36 gün, 1 yıla 18 gün, 6 aya 9 gün…
Aracı olanlar dikkat: 30 Haziran son gün! 28 bin lira cezası var!
Aracı olanlar dikkat: 30 Haziran son gün! 28 bin lira cezası var!
İstanbul'un üç ilçesinde yılan kabusu! Boyu 2,5 metreyi buluyor, uzmanlar uyardı
İstanbul'un üç ilçesinde yılan kabusu! Boyu 2,5 metreyi buluyor, uzmanlar uyardı
Terör örgütü PKK/YPG, İKBY'den ülkelerine dönen Suriyelilerin girişini engelledi
Terör örgütü PKK/YPG, İKBY'den ülkelerine dönen Suriyelilerin girişini engelledi