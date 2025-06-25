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İran: NATO Gelen Sekreteri’nin Trump’a tebriği yüz kızartıcı

İran: NATO Gelen Sekreteri’nin Trump’a tebriği yüz kızartıcı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdiği ve İran’a yönelik bir saldırıyı övdüğü mesajına tepki gösterdi. Bekai, açıklamada kullanılan ifadeleri “ yüz kızartıcı” olarak nitelendirdi.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ABD Başkanı Donald Trump’a gönderdiği mesajda İran’a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Bekai, yaptığı açıklamada, “Egemen bir devlete karşı yapılan olağanüstü bir saldırı eylemini tebrik etmek, NATO Genel Sekreteri açısından yüz kızartıcı, sorumsuzca ve kabul edilemezdir. Bir haksızlığı onaylayan kişi dürüstlükten yoksundur; bir suçu destekleyen ise suç ortağı sayılır” ifadelerini kullandı.

Söz konusu açıklama, ABD Başkanı Trump’ın sosyal medya hesabından paylaştığı, NATO Genel Sekreteri Rutte’den gelen destek mesajı sonrasında geldi. Rutte mesajında, “Sayın Başkan, sevgili Donald, İran konusundaki kararlı eyleminiz için tebrikler ve teşekkürler. Bu gerçekten olağanüstüydü ve hiç kimsenin cesaret edemediği bir hareketti. Hepimizi daha güvende hissettirdi” sözlerine yer vermişti.

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