Dehşet! Bir kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaralayıp intihar etti

Şanlıurfa'dan son gelen haber korkunç! Viranşehir ilçesinde 1 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de yaralayan şüpheli intihar etti.

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Bir evin önüne gelen Ö.K. henüz öğrenilemeyen bir sebeple Y.T. (17), Ş.T. (47), M.E.T. (17) ve G.T'ye (17) pompalı tüfekle ateş açarak yaraladı.

Çevredekiler tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan, Y.T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Ö.K, ilçe merkezinde 27 TJ 955 plakalı otomobilde silahla intihar etti.

Jandarma ve polis ekipleri, olay yerlerinde inceleme başlattı.