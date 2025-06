Trump, "tesisleri yok ettik" dedi, İran'dan doğrulama geldi

ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda Başbakanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırının başarılı geçtiğini ve Fordo Nükleer Tesisi'nin tamamen yok edildiğini söyledi. İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesinin ortadan kaldırıldığını savunan Trump, medya organlarını "yalan haber" yapmakla suçladı. İran tarafı ise tesislerin ağır hasar aldığını doğruladı.

Abone ol

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi.

"İRAN'IN NÜKLEER TEHDİT PROGRAMININ ORTAYA KALDIRMASINA 15 YIL ÖNCEDEN KARAR VERMİŞTİK"

İsrail ile İran arasındaki çatışmalara ve Tahran'ın nükleer programına yönelik düzenlenen saldırılara değinen Trump "Çok fazla mesafe kat ettik aramızda harika ülkeler var. Herkese çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz hafta İran'ın nükleer tesisleri üzerinde başarılı bir saldırı gerçekleştirdik. Dünya barışına bu kadar büyük bir adım atılmamıştı. Biz buna '12 gün savaşı' diyoruz. Artık savaşacaklarını zannetmiyoruz. İran'ın nükleer tehdit programının ortaya kaldırmasına 15 yıl önceden karar vermiştik. Amerikan gücünün ne kadar güçlü olduğunu gösterdik." dedi.

"NEW YORK TİMES VE CNN BEN OLMASAM İŞ YAPAMAZDI"

Trump, İran'ın nükleer tesislerinin 'tamamen yok edildiği' söylemini yinelerken, 'yalancılıkla suçladığı' CNN ve The New York Times'ın saldırılara ilişkin iddialarını de yeniden dile getirdi. ABD Başkanı "Yıllar boyunca İran'ın nükleer silah üretmesi mümkün olmayacak. Materyale erişemezlerse bu imkanları geri gelmeyecek. İran'ın Dışişleri Bakanlığı saldırılarımız sonucu tesislerinin hasar aldığını açıkladılar. Ben New York Times ve CNN'e başarısız diyorum, güvenilir değiller; ben olmasam iş yapamazlardı. Saldırının boyutunu çok yanlış gösterdiler." dedi.

"FORDO TAMAMEN YOK EDİLDİ"

Trump, B-2 Spirit bombardıman uçaklarıyla Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin, "600 kilometre öteye 30 adet roket ateşledik ve her biri nişan aldığımız yerin 15 santimetre yakınına vardı. Fordo tamamen yok edildi." ifadelerini kullandı.

"GELECEK HAFTA İRAN'LA KONUŞACAĞIZ"

ABD Başkanı sözlerine şu şekilde devam etti: "Şöyle söyleyeyim gelecek hafta İran'la konuşacağız. Sonuçta savaş bitti, anlaşma olsun veya olmasın bizim tek derdimiz var nükleer silahları olmayacak başka bir şey bizim için önemli değil."

ABD BASININA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Trump, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da CNN ve The New York Times'ın İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıların "tam olarak etki etmediğini, sadece çalışmaları birkaç ay geciktirdiğini" iddia eden haberlerine tepki göstermişti.

"YALAN HABER YAPIYORSUNUZ"

ABD Başkanı, "Yalan haber kanalı CNN, başarısız New York Times ile birlikte tarihteki en başarılı askeri saldırılardan birini etkisiz göstermek için birlik oluşturdu." değerlendirmesinde bulunmuştu. "İran'daki nükleer tesis tamamen yok edildi. Hem NY Times hem de CNN halk tarafından acımasızca eleştiriliyor." ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin etkili medya organlarını "yalan haber yapmakla" suçlamıştı.

İRAN: NÜKLEER TESİSLERİMİZ AĞIR HASAR GÖRDÜ

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi'den de Trump'ın iddialarını doğrular nitelikte bir açıklama geldi. Bekayi, "Evet, nükleer tesislerimiz ağır hasar gördü. Çünkü bu tesisler tekrar tekrar saldırıya uğradı. Bu konuda ekleyecek başka bir şeyim yok, çünkü bu teknik bir mesele. İran Atom Enerjisi Kurumu ve ilgili diğer kurumlar bu konuyla ilgileniyor" dedi.