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Kütahya'da iş yerinde patlama: 3'ü ağır 8 yaralı

Kütahya'da tüp satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen patlamada, 3'ü ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Kütahya'da tüp satışı yapılan bir iş yerinde meydana gelen patlamada yaralanan 3'ü ağır 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Fuatpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda tüp satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye giden yollar, polis ekiplerince tedbir amaçlı kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre iş yerinde çalışan Abdullah Yenilmez, Saadettin Yenilmez ve Süleyman Sarı ile yoldan geçen 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi ile Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Yenilmez, Saadettin Yenilmez ve Süleyman Sarı'nın sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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