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İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu

İsrail-İran savaşının bilançosu belli oldu

İsrail’in 13 Haziran’da Tahran’ı vurmasıyla başlayan ve 12 gün süren İsrail-İran savaşında, İran’da 627 kişi hayatını kaybederken 4 bin 870 kişi yaralandı; en çok kayıp Tahran ve Kirmanşah’ta yaşandı. İsrail ise İran’ın misillemelerinde 25 ölü ve 2 bin 500’den fazla yaralı verdi.

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13 Haziran gecesi İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'ı vurmasıyla başlayan İsrail-İran savaşının bilançosu açıklandı.

İSRAİL SALDIRILARINDA 627 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 BİN 870 KİŞİ YARALANDI

İran devlet televizyonu, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

İsrail'in ülke genelindeki saldırılarında 627 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, yaralı sayısının da 4 bin 870 olduğu aktarıldı.

EN ÇOK KAYIP TAHRAN VE KİRMANŞAH'TA

Açıklamada, ölü ve yaralı sayının en çok Tahran ve Kirmanşah’ta olduğu, Huzistan, Loristan, İsfahan, Merkezi, Doğu Azerbaycan, Hemedan, Zencan ve Gilan kentlerinin sıralamayı takip ettiği kaydedildi.

İSRAİL'DE ÖLÜ SAYISI 25

İsrail ordusunun resmi olarak açıkladığı rakamlara göre ise İran saldırılarında 25 İsrail vatandaşı öldü, 2 bin 500’ü aşkın İsraillinin de yaralandığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaşın 12'nci gününün ilk saatlerinde iki taraf arasında ateşkes için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Trump, İsrail ile İran arasında "tam ve eksiksiz ateşkes" sağlandığını ve "böylelikle savaşın sona ereceğini" bildirmişti.

 

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