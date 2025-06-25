Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ve İsrail ateşkese uymalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. İran ile sorunların diplomasi ve müzakere ile çözülebileceğini vurguladı. ''Dostum Trump'ın çağrısına tarafların uymasını bekliyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Savunma harcamalarını konuştuk. Türk savunma sanayi parmakla gösteriliyor. Caydırıcılığın artırılması ve savunmanın güçlenmesi önemli. Türkiye küresel ölçekte söz sahibi' dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bölgemizdeki birçok krizden doğrudan etkilenen müttefikiz. Ülkemizi tüm bu krizlerin, sıcak çatışmaların uzağında tutmaya gayret ediyoruz. Savunmamızın güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz. Türk savunma sanayinin yaptığı büyük atılım dünyada parmakla gösterilmektedir. Birçok alanda küresel ölçekte söz sahibiyiz. Savunma harcamalarımız hali hazırda önceki zirvelerin hedefi olan yüzde 2 seviyesinin üstüdür. İnovasyona ayırdığımız kaynaklar ve uluslararası çabalarımız hayretinde yüzde 5'i yakalamaya en yakın ülkelerdeniz.

Sadece savunma harcamalarını artırarak ittifakın etkinliğinin genişletilmesi mümkün değil. Bu minvalde ilk olarak müttefikler arasında savunma sanayi ürünlerindeki ticari engellerinin kaldırılmasının ittifak belgelerine yansımasına öncelik ettik.

Bu kuşatıcı yaklaşımın kıta geneline hakim olmasını temenni ediyoruz. NATO Genel Sekreterinin yaklaşımı bu bakımdan fevkalade değerlidir.

İttifakın terörizmle mücadelesini öne çıkaran müttefiklerin başında geliyoruz. Bu defa Lahey'de terörle mücadelenin ancak müttefiklerin samimi dayanışmasıyla başarılabileceğini vurguladık. Zirve bildirisine bu tehdidin yansıtılmasını sağladık. Terörizm NATO'nun temel tehdidi.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SONA ERMELİ"

Ukrayna ve Rusya'da yıkım ve can kayıpları giderek artıyor. Biz savaşın adil bir barışla sonlandırılması için yoğun çabamızı sürdürüyoruz. İstanbul'da arabuluculuğa başladık. Rusya-Ukrayna savaşı sona ermeli. Savaşın en kısa sürede neticelendirilmesi umudumu koruyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz.

"GAZZE'DEKİ İNSANİ TRAJEDİ İNSANİ FELAKETE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Şimdiye kadar İsrail saldırılarında 56 bin Gazzeli hayatını kaybetti. 129 bin Gazzeli yaralandı. Gazze'nin yüzde 80'i yıkıldı. Sağlık altyapısının yüzde 95'i tahrip oldu. Kiliseler, camiler okullar ve hastaneler bombalandı. 2 milyonu aşkın Gazzeli kardeşimiz yıkıntılar arasında çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail'in engellemeleri ve saldırıları sebebiyle Gazze'deki insani trajedi insani felakete dönüşmüş durumda. Uluslararası toplumun ilgili kurumların İsrail'in durdurmakta yetersiz kaldığını görüyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden İsrail, ihlallerine her gün yenisini ekliyor. İsrail bölgeyi istikrarsız hale getirerek kendi halkının güvenliğini sağlayamaz. İsrail'in de güvenliği komşularının huzurundan ve refahından geçmektedir. Zulme karşı sesinizi yükseltin.

İRAN-İSRAİL SAVAŞI

İran'la İsrail arasındaki sorunun çözümü diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail-İran gerilimi bölgemizde riskleri artırdı. İran ve İsrail ateşkese koşulsuz uymalı.

İSRAİLLİ GAZETECİNİN SORUSUNA YANIT

Şu anda İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bu şekilde devam etmesi halinde aramızda barışın temin edilmesi mümkün değil. İsrail'in adımları barışı tehdit ediyor. 100 bini aşkın insan ölü ve yaralı... Hala da vurmaya devam ediyorlar. Gazze'de masum insanlara gıda sevkiyatı yapılmıyor. Bunu engelleyen İsrail. Bu kadar barbarca bir adım atıldığı takdirde biz bunlarla nasıl bir huzurlu ortamı temin edeceğiz? Mümkün değil. İsrail'i Gazze'de takındığı tavırdan vazgeçmeye davet ediyoruz.

"EUROFİGHTER'DA GÖRÜŞMELER OLUMLU"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Eurofighter'da görüşmelerin olumlu yönde olduğunu belirterek, "Gerek İngiltere gerek Almanya ile görüşmelerimizi yaptık, yapıyoruz ve bu konuda olumlu gelişmeler var" dedi.

TÜRKİYE'NİN F35 PROGRAMINA KATILIMIYLA İLGİLİ BİR GELİŞME VAR MI?

Trump'la yaptığımız görüşmede S400'ü konuşmadık. O gündemimizde değil. O iş bitmiştir. F35'i görüştük. F35 konusunda 1 milyar 300 milyon dolar gibi bir ödeme yaptık. F35'leri alma konusunda Trump'ın iyi niyetli olduğunu gördük. F16'ların bakım ve onarımı F35'lerin alımıyla ilgili sorumlu arkadaşlarımız çalışmalarını devam ettiriyorlar. Eurofighter konusunda da İngiltere ve Almanya ile sürdürüyoruz. Almanya ve İngiltere iyi niyetimizi olumlu karşılıyor.

FİLİSTİNLİLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİ VE İSRAİL-TRUMP İLİŞKİSİ

Akşam 23'ten itibaren Trump'la görüşmemiz oldu. 1-1,5 saat kadar görüşmemiz oldu. Bizim görüşmemizde Gazze'nin sahil boylarının kumarhaneler olması gündeme gelmedi. Gündeme gelse benim vereceğim cevap bellidir. Bu konuda duruşum bellidir. Trump öyle akıllı bir insandır ki, kime ne soracağını iyi bilir. Böyle bir şey aramızda geçmedi.

PKK'NIN SİLAHSIZLAŞTIRILMASI

Bölgede yaşayan Kürt vatandaşlarımla hiçbir sıkıntımız yok. Gayet iyi gidiyor. Parlamentoda güçlü bir potansiyele sahipler. Randevu istediler. Pervin Hanım'ı ve rahmetli Sırrı Bey'le görüştük. Yine bir görüşme talepleri var. Yine bir görüşme yapacağız yakın zaman içinde. Ülkenin bütünlüğünü korumak benim görevimdir.