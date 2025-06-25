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Ali Koç devreye girdi! Uğurcan Çakır kararını verdi

Ali Koç devreye girdi! Uğurcan Çakır kararını verdi

Fenerbahçe milli kaleci Uğurcan Çakır transferi için temaslarını sürdürüyor. Sarı lacivertli ekip Trabzonspor'a son teklifini iletecek.

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Fenerbahçe Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için çalışmalarını sürdürüyor. 

ALİ KOÇ SON TEKLİFİNİ İLETECEK

TRT Spor'un haberine göre; Başkan Ali Koç milli kaleci için son teklifini Trabzonspor'a iletecek.

15 MİLYON EURO ÖNERECEKLER

DHA'nın haberine göre; Trabzonspor ise bu transfer konusunda henüz kararını vermiş değil. Fenerbahçe, Uğurcan için Trabzonspor'a 15 milyon euroluk resmi teklif yapacak.

UĞURCAN DA FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Uğurcan Çakır'ın da Fenerbahçe'de forma giymek istediği ve bunu Trabzonspor Yönetimi'ne bildirdiği de iddia edildi.

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