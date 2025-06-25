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ANKA-3 tatbikat sırasında acil iniş yaptı

ANKA-3 tatbikat sırasında acil iniş yaptı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı sırasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) Konya Selçuklu'da boş bir araziye kontrollü acil iniş yaptığını duyurdu.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı kapsamında İnsansız Hava Aracının (İHA) kontrollü acil iniş yaptığını belirtti.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ANKA-3'ün, Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında bugün gerçekleştirilen test uçuşu esnasında saat 19:16'da kontrollü acil iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmamış, söz konusu olayda kimse yaralanmamıştır. Uçuş güvenliği protokolleri tam zamanında devreye alınmıştır. Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"25.06.2025'te Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır. Tüm ilgili birimlerimizce gerekli önlemler alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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