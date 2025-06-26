Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, CHP'den istifa etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fazlaca, "Son dönemde bazı meclis üyeleri tarafından halk iradesine değil kişisel çıkarlara hizmet eden bir tutum sergilendi." dedi.

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Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, partisinden istifa etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fazlaca, "Görev sürem boyunca tek derdimiz halkımıza hizmet etmek, Altınova'yı daha yaşanabilir hale getirmekti" dedi ve şunları kaydetti:

"KİŞİSEL ÇIKARLARA HİZMET EDEN TUTUM SERGİLENDİ"

Ancak son dönemde bazı meclis üyeleri tarafından halk iradesine değil kişisel çıkarlara hizmet eden bir tutum sergilendi. Tüm engellemelere rağmen doğruluktan şaşmadan görevimin başındayım.

"PARTİMDEN İSTİFA ETMİŞ OLSAM DA..."

Partimden istifa etmiş olsam da Altınova'ya hizmet etme mücadelem aynı kararlılıkla devam edecektir.