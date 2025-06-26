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Özgür Özel anket rakamlarını paylaşıp erken seçim çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özgür Özel anket rakamlarını paylaşıp erken seçim çağrısı yaptı

CHP lideri Özgür Özel, erken seçim çağrısında bulunarak 2 Kasım tarihini işaret etti. Özel, anketlerde CHP'nin yüzde 40'ın üzerinde olduğunu söyleyerek "Sandığı istiyoruz" dedi.

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 CHP Genel Başkanı Özgür Özel,  Büyükçekmece'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

Erken seçim çağrısında bulunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün çıkan anketlerde kararsızlar dağıtılmadan AK Parti yüzde 30'un altında. CHP kararsızlar dağıtılmadan 4-4.5, dağıtılınca 6-7 puan ileride. CHP çok partili dönemde 1977'deki 41,5'lik puana en yakın durumda, yüzde 40'ın üstünde. Şimdi Erdoğan'a sesleniyorum, benim adayım belli. Sandığı istiyoruz. Oyumuz belli, oyun belli. 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı. Seni yüzde 29'la orada oturtmam. Cesaretin varsa hodri meydan. Getir sandığı."

Asgari ücrete ara zam

Emekli maaşları ve asgari ücrete de değinen Özel, "CHP olarak asgari ücretle ilgili beklentimiz, talebimiz 30 bin 205 liradır. Bu ara zammı bir büyük mücadeleyle ya alacağız, ya bu milletin o zammı vermeyenleri yolladığını en kısa zamanda göreceğiz. Ara zam hakkımız, söke söke alırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lahey'deki NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'la olan fotoğraflarına tepki gösteren Özel, Gazze'de yaşananlar ve İran-İsrail savaşı nedeniyle Trump'ı ve ona tepki göstermediği için Erdoğan'ı kınadığını söyledi.

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