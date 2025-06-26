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Sarıyer'de yaşandı! Başlayan tartışma çok korkunç bitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sarıyer'de yaşandı! Başlayan tartışma çok korkunç bitti

Sarıyer'de tartıştığı bir erkek tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Kaçan şüpheli olaydan yaklaşık bir saat sonra yakalandı.

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İsimleri öğrenilemeyen bir kadın ile erkek henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma esnasında erkek şahıs, silahla kadına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri bir süre olay yerinde incelemelerde bulunarak, çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını şüphelinin kimlik tespiti için aldı.

Ekipler, kaçan şüpheliyi olaydan yaklaşık bir saat sonra Çağlayan Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

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