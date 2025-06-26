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İzmir Foça'daki orman yangını devam ediyor 20 ev tahliye edildi

İzmir Foça'daki orman yangını devam ediyor 20 ev tahliye edildi

İZMİR Aliağa ilçesinde başlayıp Foça’ya sıçrayan orman yangını devam ediyor. Foça'daki yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 20 ev tahliye edildi. Yangında bazı hayvan barınakları zarar görürken, dumandan etkilenen 4 personelden 2’si hastaneye kaldırıldı. Gece ara verilen havadan söndürme çalışmaları sabah yeniden başladı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayarak Foça'ya sıçrayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri ile 6 dozer sevk edildi.

İzmir Foça'daki orman yangını devam ediyor 20 ev tahliye edildi - Resim: 0

Yangın rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Dumandan etkilenen 4 personelden 2'si ambulansta tedavi edildi, 2 personel ise hastaneye kaldırıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban'dan açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Foça’nın Ilıpınar ile Aliağa’nın Bozköy mahalleleri arasındaki Horozgediği Mahallesi’nde orman yangını çıktığını hatırlattı.

İzmir Foça'daki orman yangını devam ediyor 20 ev tahliye edildi - Resim: 1

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA ile 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İzmir Foça'daki orman yangını devam ediyor 20 ev tahliye edildi - Resim: 2

20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi

Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı da ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini ifade etti. Tabaklı, "Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi.​​​​​​​" dedi. 

İzmir Foça'daki orman yangını devam ediyor 20 ev tahliye edildi - Resim: 3

Yangın hala sürüyor
Foça kırsalındaki orman yangınında 20 saat geride kalırken, kara ekipleri yangına gece boyunca aralıksız müdahale etti. Akşam havanın kararmasıyla çalışmalara ara veren hava araçları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden mücadeleye başladı. 

İzmir Foça'daki orman yangını devam ediyor 20 ev tahliye edildi - Resim: 4

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