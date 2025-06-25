Bakan Kurum açıkladı: İstanbul’da kiralık sosyal konut yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İSO Meclis Toplantısı’nda İstanbul ile ilgili 2 önemli projeyi açıkladı: İstanbul'da kiralık konut yaparak hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş olacağız hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz. İstanbul Sanayi Odamızla, inşaatını TOKİ Başkanlığımızın yapacağı, süreçlerini de Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın yürüteceği ‘sanayide dönüşüm projesini’ gerçekleştireceğiz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Kurum, İstanbul ile ilgili 2 müjdeyi açıkladı. İstanbul’da TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinin başlatılacağını duyuran Bakan Kurum, “İstanbul'da kiralık konut yapacağız. Anadolu ve Avrupa yakasında kiralık konut yapmak suretiyle hem kentsel dönüşüme katkı sunmuş hem de İstanbul'daki gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekip dengeleyeceğiz” dedi.
İSTANBUL SANAYİSİ ANADOLU’YA TAŞINACAK
Bakan Kurum, İstanbul sanayisinin de Anadolu’ya taşınması için yine TOKİ ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile yeni bir projenin hayata geçirileceğini açıkladı: İstanbul Sanayi Odamızla, inşaatını TOKİ Başkanlığımızın yapacağı, süreçlerini de Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın yürüteceği ‘sanayide dönüşüm projesini’ gerçekleştireceğiz. Bu anlamda sektörel talepleri değerlendirmek suretiyle Anadolu'ya sanayimizin taşınmasını sağlayacağız. Taşınmak isteyen tesislerimize TOKİ'yle inşa desteği, yer tahsisinde Hazine mülkiyetindeki arsaları vererek kiralık ya da satın alma opsiyonlu bir projeyi gerçekleştireceğiz. Bu da İstanbul'un sanayisinin dönüşümü adına çok önemli, çok kıymetli. Ben şimdiden bu dönüşümün İstanbul'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ İLE HEDEF, YILDA 520 MİLYON AVROLUK KAZANÇ
İstanbul sanayisinin yeşil dönüşümde öncü olması gerektiğini ifade eden Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi’nin sanayide de yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Depozito Yönetim Sistemi’nin Türkiye geneline yayılmasıyla yıllık 520 milyon avroluk bir kazancın elde edileceğine dikkat çekerek sanayiye hammadde katkısı sağlayacağının altını çizdi.
“İKLİM KANUNU İLE ÜRETİMİMİZİ DÜNYAYLA UYUMLU HALE GETİRECEĞİZ”
2026 yılında devreye girecek “Avrupa Yeşil Mutabakatı” çerçevesinde Türkiye’nin sanayicisini koruyup yönlendirecek çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Bakan Kurum, İklim Kanunu ile bu sürecin çerçevesinin çizileceğini vurguladı: Yine sanayicimizin sıkça sorduğu Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Ulusal Yeşil Taksonomi Yönetmeliği başta olmak üzere birçok mevzuatın yürürlüğe girmesi de kritik öneme sahip olan İklim Kanunumuz da Meclis Genel Kurul gündemine tekrar geldi. Şunun altını da kalın çizgilerle çizmek gerekirse hiçbir ülkenin tesiri altında kalmadan daha özgür bir araştırma, geliştirme ortamı sağlamış olacağız. Bir taraftan kanunlarımızı ve üretimimizi dünyayla uyumlu hale getireceğiz, diğer taraftan ülkemizin kalkınmasına halel getirmeyecek bir anlayışta ilerleyeceğiz.