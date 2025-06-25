Bakan Kurum açıkladı: İstanbul’da kiralık sosyal konut yapılacak

“İKLİM KANUNU İLE ÜRETİMİMİZİ DÜNYAYLA UYUMLU HALE GETİRECEĞİZ”

2026 yılında devreye girecek “Avrupa Yeşil Mutabakatı” çerçevesinde Türkiye’nin sanayicisini koruyup yönlendirecek çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Bakan Kurum, İklim Kanunu ile bu sürecin çerçevesinin çizileceğini vurguladı: Yine sanayicimizin sıkça sorduğu Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi ve Ulusal Yeşil Taksonomi Yönetmeliği başta olmak üzere birçok mevzuatın yürürlüğe girmesi de kritik öneme sahip olan İklim Kanunumuz da Meclis Genel Kurul gündemine tekrar geldi. Şunun altını da kalın çizgilerle çizmek gerekirse hiçbir ülkenin tesiri altında kalmadan daha özgür bir araştırma, geliştirme ortamı sağlamış olacağız. Bir taraftan kanunlarımızı ve üretimimizi dünyayla uyumlu hale getireceğiz, diğer taraftan ülkemizin kalkınmasına halel getirmeyecek bir anlayışta ilerleyeceğiz.