Kazancı Holding'de kriz! Mehmet Kazancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Türkiye'nin en ünlü markalarından olan Aksa Enerji'nin milyarder kardeşleri arasında hisse anlaşmazlığı yaşandı. En zenginler listesinde üst sıralarda yer alan Şaban Cemil Kazancı ve kardeşi Mehmet Kazancı arasında tartışma çıktı. Holding binasına polis çağırıldı. Mehmet Kazancı video çekerek tehdit edildiğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi.

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Türkiye'de enerji sektöründe ilk akla gelen markalardan olan Aksa Enerji, Aksa Elektrik ve Aksa Doğalgaz gibi şirketleri bünyesinde bulunduran Kazancı Holding'de kardeş kavgası yaşandı. Milyarder kardeşlerin anlaşmazlığı nedeniyle holdingi binasına polis çağrıldı.

Halihazırda Kazancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan ve 4,4 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin listesinde üst sıralarda yer alan Şaban Cemil Kazancı, dün yapılan genel kurulda kardeşiyle büyük bir tartışma yaşadı.

Sözcü'de yer alan habere göre iki ismin aralarının uzun süredir kötü olduğu bilinirken, şirketin küçük hissedarı Mehmet Kazancı, kardeşi hakkında çektiği video ile olağanüstü iddialarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talep etti.

Mehmet Kazancı (fotoğrafta)

Kardeşi Şaban Cemil Kazancı tarafından şirketteki hisselerine hukuksuz şekilde el koyulmaya çalışıldığını iddia eden Mehmet Kazancı, medyadan yardım talep ettiği videosunda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kendi şirketimde genel kurula katıldım. Genel kurulda yapılan hisse dağılımının doğru olmadığını daha önce de ifade etmiştim. Şerhimi koydum, Alzheimer hastası ve şu anda tamamen kapanmış bir zihne sahip olan babamdan almış olduğu hisseyle kardeşim çoğunluğu ele geçirip, bana şirketten laf olsun diye bir miktar para vermeye çalışıyor.

Bunun dışında 'Şirket benim, sen bir şey alamazsın. Mahkemelere de gitsen mahkemeleri satın alacağım. Hiçbir mahkemeyi kazanamayacaksın' diyor.

"Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyorum"

Bu konuda basından yardım istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan da yardım istiyorum eğer bu konuya kendi de dahil olursa bir Rizeli olarak şeref duyarım, çok sevinirim. Konuyu halkın da artık bilmesi gerekiyor. Bu kadar zamandır ben kimseye belli etmeden kendi içimde yaptığım bu mücadelenin artık basına yansımasından rahatsız olmuyorum.

Şaban Cemil Kazancı (fotoğrafta)

"Her seferinde benimle alay etti"

Ben bu kadar yıl bekledim, onlar hiçbir şekilde ortaya gelip işi bitirmek istemedi. Kardeşim her seferinde benimle alay etti. Küçük kardeşim olmasına rağmen, yapacak bir şey yok.

"Benim için olay bitti"

Onun yaptığı sahte hisse devrini kabul eden, burada yönetimde bulunan ve bu konulara imza atmış olan herkesten de davacı olacağım. Ciddi, çok büyük bir dolandırıcılık yapılmıştır. Söylemediğim şeyleri şimdi söylüyorum ve bunların basında çıkmasından da hiç rahatsızlık duymuyorum.

Ben görevimi senelerdir yaptım, benim için olay bitti. Bundan sonrası artık herkesin ve hukukun takdiri. Sayın Cumhurbaşkanımız belki olaya müdahil olurlar.

Polisler holding binasına geldi

Mehmet Kazancı, söz konusu videoyu çekerek sosyal medyaya servis etmesinin ardından Kazancı Holding'in binasını terk etmedi. Mehmet Kazancı'nın hissedar olması nedeniyle polis olaya müdahil olamazken, hem Şaban Cemil Kazancı hem de Mehmet Kazancı birbirlerinden şikayetçi olarak şirket binasına polis çağırdı.

Paylaşılan görüntülerde Kazancı Holding binası içinde polislerin bulunduğu görülürken, Mehmet Kazancı’nın avukatı ise sosyal medyada yayınladığı video ile holding binasından içeri alınmadığı için holdingin güvenlik görevlileriyle tartışma yaşadığını aktardı.