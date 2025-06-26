Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı gizlice boşandı! Mustafa Aksakallı kimdir?

Gizli boşanmayı ortak bir açıklamayla duyuran çift, şu sözlerle takipçilerine seslendi:

-“2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız.”