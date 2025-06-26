Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı gizlice boşandı! Mustafa Aksakallı kimdir?
Oyuncu Ezgi Mola gizlice boşandı. Ezgi Mola eşi iş insanı Mustafa Aksakallı, 2 yıllık evliliklerini sona erdirdiklerini sosyal medyadan yaptıkları ortak açıklamayla duyurdu. Ezgi Mola boşanmasıyla ilgili dedikodu yapacaklara posta koydu. Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı eğlence sektöründe işletmecilik yapıyor. Haliyle gizli boşanmanın sebebi 'aldatma' söylentileri çıkma ihtimali vardı.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eşi Mustafa Aksakallı ile 2 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Ezgi Mola'nın boşandığı yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. Ezgi Mola eşi Mustafa Aksakallı ile boşanmasının sebebi hakkında çıkacak dedikodulara baştan posta koydu. Ezgi Mola'nın eşi Mustafa Aksakallı gece aleminde işletmecilik yapıyor.
Ezgi Mola ve boşandığı eşi Mustafa Aksakallı geçtiğimiz günlerde birlikte bir düğüne katılmıştı. Mutlu çift pozları veren Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın boşanması haliyle herkesi şaşırttı. Ezgi Mola eşinden gizlice boşandıktan sonra ayrılığını bir açıklamayla duyurdu.
“EN GÜZEL HEDİYEMİZ CAN”
2013 yılında başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Mola ve Aksakallı, sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirmişti. Çiftin 2023 yılında dünyaya gelen Can adında bir oğulları bulunuyor.
Gizli boşanmayı ortak bir açıklamayla duyuran çift, şu sözlerle takipçilerine seslendi:
-“2 yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız.”